Потік на транспорту на кордоні Україна-Польща зменшився на 18%

Варшава. 12 березня. УНІАН. Потік автомобільного транспорту на кордоні України з Польщею, який з травня 2004 року фактично є кордоном 27 країн Європейського Союзу, зменшився на 18% - до близько 5 млн. одиниць транспорту.

Про це свідчать дані Польської прикордонної служби, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

При цьому потік приватного автотранспорту зменшився на понад 20% - до 2,15 млн. автомобілів, автобусів на 17,5% - до близько 70 тис.

Водночас зріс потік вантажного транспорту - на 1,2%, до майже 700 тис. машин.

За даними статистики, автопотік на польсько-білоруському кордоні за цей же період зменшився на 30% - до 2,8 млн. машин, а на польсько-російському (Калінградська область) - на 17%, до 1 млн. машин.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році пасажиропотік на польсько-українському кордоні зменшився на 15% - до близько 16 млн. осіб.

При цьому до Польщі через кордон з Україною в’їхало та виїхало близько 5 млн. іноземців (абсолютна більшість з яких українці), що майже на 50% менше показників 2007 року.