Єврокомісія вивчить, куди зникає багаж авіапасажирів

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Єврокомісія вирішила провести дослідження щодо випадків втрати багажу в аеропортах.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення схвалив сьогодні віце-президент Комісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

Згідно з повідомленням, рішення було ухвалено віце-президентом після того, як Рада користувачів повітряного транспорту Великобританії оприлюднила цифри щодо втрат багажу пасажирів.

В рамках розслідування Єврокомісія, зокрема, проситиме надати відповідну інформацію Міжнародну раду аеропортів та Асоціацію європейських авіаліній, а також інших організацій.

“Захист прав пасажирів є основним компонентом європейської транспортної політики. Комісія хоче бути ближчою до своїх громадян, запропонувавши їм рішення проблем, з якими вони зустрічаються”, - заявив з цього приводу А.ТАЙАНІ.

За даними доповіді Ради користувачів повітряного транспорту Великобританії, оприлюдненій сьогодні, в 2007 році авіакомпанії в світі неправильно направили 42 млн. одиниць багажу, проти 30 млн. – в 2005 році.