Органи влади в ЄС враховуватимуть екохарактеристики нових авто

11:04, 31 березня 2009
Новини ЄС
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Міністри схвалили Директиву

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС затвердила Директиву про запровадження екологічних критеріїв при закупівлі нових авто органами влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 30 березня на засіданні Ради.

Директивою передбачається, що при закупівлі автомобілів державні установи та оператори автомобільного транспорту мають враховувати не лише вартість автомобілів, але й екологічні стандарти, включаючи споживання енергоресурсів, викиди СО2 в атмосферу, викиди інших забруднюючих речовин.

При цьому, під час проведення тендерів екологічні характеристики автомобіля мають враховуватися першими. Директива також передбачає спеціальну методологію грошової оцінки екологічних характеристик автомобілів.

Водночас, країнам-членам ЄС дозволяється вилучати з-під дії цієї директиви окремі види автотранспорту, що мають спеціальний дизайн та призначені для певних специфічних цілей, наприклад, для використання у портах чи аеропортах, збройних сил, громадянської оборони, пожежної охорони та сил, відповідальних за дотримання громадського порядку.

Країни-члени мають ввести положення директиви в національні законодавства протягом 18 місяців з моменту її оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав проект Директиви 23 жовтня 2008 року.

За оцінками експертів, щорічно в ЄС на тендерах для органів влади та місцевих адміністрацій закуповується 110 тис. пасажирських автомобілів, 110 тисяч малих вантажних автомобілів, 35 тисяч великих вантажних автомобілів та 17 тисяч автобусів.

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