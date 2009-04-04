Обама: Двері НАТО залишаються відкритими

Страсбург. 4 квітня. УНІН. Президент США Барак ОБАМА заявляє, що двері НАТО залишаються відкритими для всіх, хто відповідатиме стандартам Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі під час церемонії урочистого приєднання Албанії та Хорватії до НАТО.

“Це не останній раз, коли ми відзначаємо таку подію. Я сподіваюсь, в найближчому майбутньому побачити серед членів НАТО Македонію. Двері відкриті для всіх країн, які відповідатимуть стандартам НАТО”, - сказав Президент США.

Як повідомляв УНІАН, остаточне рішення про приєднання Албанії та Хорватії було схвалено 1 квітня, коли всі країни-члени повідомили про завершення ратифікаційних процедур.