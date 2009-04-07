Доповідачі ПАРЄ закликають Україну до судової реформи
19:29, 07 квітня 2009Новини ЄС
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Потрібна активізація законодавців
Київ. 7 квітня. УНІАН. Доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД закликає владу України активніше проводити судову реформу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Києві.
«Деякі проекти пройшли узгодження, але далі справа не просувається», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД, зауваживши, що це стосується реформування органів прокуратури, призначення суддів.
На переконання представника ПАРЄ, для просування такого роду реформ потрібні більш чітко і детально виписані закони.
«Я хотіла б сподіватися, що це відбуватиметься завдяки більш активній праці законодавців, в тому числі і політичних партій», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД.
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