Доповідачі ПАРЄ закликають Україну до судової реформи

Київ. 7 квітня. УНІАН. Доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД закликає владу України активніше проводити судову реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Києві.

«Деякі проекти пройшли узгодження, але далі справа не просувається», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД, зауваживши, що це стосується реформування органів прокуратури, призначення суддів.

На переконання представника ПАРЄ, для просування такого роду реформ потрібні більш чітко і детально виписані закони.

«Я хотіла б сподіватися, що це відбуватиметься завдяки більш активній праці законодавців, в тому числі і політичних партій», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД.