У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити ситуацію на молочному ринку ЄС, питання спільної політики в області рибальства та сільського господарства, а також схвалити ряд рішень щодо заборони на використання окремих хімічних речовин у продуктах захисту рослин.

Дата проведення: 22-23 червня 2009 року. Час початку: 11-00, 22 червня 2009 року.