Україна та ЄС підготують спільний документ про попередження криз в енергетиці

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Україна та Європейський Союз планують підготувати спільний документ щодо раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після зустрічі в форматі «Друзі України + Україна» на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

«Ми погодили концепцію, і тепер на експертному рівні почнемо його розробку», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр зазначив, що на сьогодні поки остаточно не визначено чи буде цей документ реалізовуватися у двосторонньому форматі – між Україною та ЄС, чи в тристоронньому.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ЄС та Росія підписали меморандум про механізм раннього попередження в енергетиці, який передбачає обмін інформацією щодо постачання енергетичних ресурсів, а також попередження можливих перерв у їх постачанні.