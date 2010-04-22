Фінський експерт: обмін Україною флоту на газ виглядає логічним

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному і глобальному контексті» Фінського інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС називає логічним рішення влади України обміняти флот на газ.

Про це він заявив в телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі. “Безумовно, обмін цей напрошувався, він не виглядає зовсім вже несподіваним», - сказав він.

За словами експерта, люди, які прийшли до влади разом з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, розуміють серйозність, як економічної ситуації України в цілому, так і ситуації власного бізнесу. При цьому вони, вважає А.МОШЕС, не хочуть розплачуватися з Росією власністю.

«Якщо питання оплати власністю не стояло, значить єдиним логічним засобом платежу міг стати такого роду розмін, як розмін речей, пов`язаних з Севастополем, на ціну на газ. Таким чином, рішення, прийняте нинішньою українською владою, засноване на логіці: вони віддають Москві те, що їм не дуже потрібно і те, що вони самі не можуть освоїти, і те, за що Москва, як представляється, готова сьогодні платити», - сказав експерт.

«Це виводить питання з області практичної політики, 2042-й рік - це, безумовно, щось, що знаходиться за межами не тільки політичного, але навіть і життєвого горизонту більшості сьогоднішніх політиків, тому, це здається дуже простим розміном», - додав він.

Експерт зазначив, що, ухвалене рішення абсолютно не означає того, що Москва перетворить Севастополь на будь-який серйозний військовий форпост.

Крім того, за його словами, після фактичної відмови Заходу під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року надати Україні перспективу членства, що засвідчило бажання залишити Україну в «сірій зоні» європейської безпеки, обставини ухвалення рішень українською владою помінялися.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.