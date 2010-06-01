ЄС стурбований становищем правозахисників і журналістів в Росії

Москва. 1 червня. УНІАН. Європейський Союз стурбований становищем правозахисників і журналістів у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ на прес-конференції в Ростові-на-Дону за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Становище правозахисників і журналістів у Росії як і раніше викликає велику стурбованість європейської громадськості. Також виникає стурбованість атмосфера безкарності, яка панує в Чечні й деяких областях Північного Кавказу», - сказав Х. Ван РОМПОЙ.

Водночас, говорячи про права людини, він високо відзначив ратифікацію Росією 14-го протоколу Європейської конвенції з прав людини, поширення практики присяжних на всю Росію, а також підтвердження мораторію на смертну кару.

Також він відзначив, що інтереси Російської Федерації і ЄС співпадають у питанні забезпечення процвітання, стабільності, безпеки в сусідніх країнах.

Як заявив Х. Ван РОМПОЙ, для Євросоюзу Росія є справжнім стратегічним партнером.