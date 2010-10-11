12 жовтня у Франції відбудеться черговий страйк проти пенсійної реформи

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Завтра, 12 жовтня, у Франції відбудеться масовий страйк проти планів уряду підвищити пенсійний вік.

Як повідомляють сьогодні французькі ЗМІ, великі проблеми очікуються на транспорті.

Так, значні проблеми очікуються на залізничному транспорті, працівники якого планують взяти участь у страйку.

Зокрема, на лінії вийдуть лише третина всіх швидкісних поїздів TGV, 40% приміських поїздів типа TER і третина поїздів міжміського сполучення.

Паризьке метро також буде частково уражено страйком. Залежно від лінії, на маршрути вийде від 30% до 50% поїздів.

Крім того, очікується значне скорочення польотів авіакомпанії Air France. На думку самої компанії, страйк відіб`ється лише на кількох рейсах. В той же час Дирекція цивільної авіації Франції передбачає, що на 30% скоротяться вильоти з аеропортів Руассі та Бове і на 50% - з аеропорту Орлі.

За даними опитування громадської думки, проведеного компанією Ifop для видання Sud-Ouest Dimanche, 71% французів вважають виправданими такі акції протесту.