Поліція Риму знешкодила підозрілий пакет біля Посольства Греції

Брюссель. 27 грудня. УНІАН. Поліція Риму знешкодила сьогодні один підозрілий пакет, знайдений у Посольстві Греції в Італії.

Про це повідомляє AFP.

За даними агентства, пакет містив вибухові речовини й був нейтралізований недалеко від будівлі посольства.

Решта три пакети, знайдені сьогодні в посольствах Венесуели, Данії та Марокко, вибухових речовин не містили.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Римі пролунало два вибухи – в посольствах Швейцарії та Чилі. За них узяли на себе відповідальність італійські анархісти.

Ще один підозрілий пакет було виявлено 23 грудня в Посольстві України, проте він не містив вибухових речовин.