Поліція Риму знешкодила підозрілий пакет біля Посольства Греції
14:10, 27 грудня 2010Новини ЄС
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Сьогодні знайшли чотири таких пакети у посольствах
Брюссель. 27 грудня. УНІАН. Поліція Риму знешкодила сьогодні один підозрілий пакет, знайдений у Посольстві Греції в Італії.
Про це повідомляє AFP.
За даними агентства, пакет містив вибухові речовини й був нейтралізований недалеко від будівлі посольства.
Решта три пакети, знайдені сьогодні в посольствах Венесуели, Данії та Марокко, вибухових речовин не містили.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Римі пролунало два вибухи – в посольствах Швейцарії та Чилі. За них узяли на себе відповідальність італійські анархісти.
Ще один підозрілий пакет було виявлено 23 грудня в Посольстві України, проте він не містив вибухових речовин.
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