Кабмін мінімізуватиме негативні наслідки від створення ЗВТ з ЄС

Київ. 16 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів зі збільшення переваг і мінімізації негативних наслідків для економіки України у результаті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Відповідне розпорядження №548 від 15 червня розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, зокрема, уряду доручено продовжити процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Також профільним органам виконавчої влади до кінця 2012 року доручено привести національні ветеринарні, санітарні, фітосанітарні, екологічні норми, стандарти, технічні регламенти і умови у відповідність з європейськими і міжнародними стандартами. Також до кінця 2012 року уряду доручено розробити технічні регламенти промислової продукції на основі директив ЄС, якими упроваджуються процедури проведення оцінки відповідності із застосуванням модулів.

У цей же термін доручено виключити з переліку продукцію, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, продукцію, на яку розповсюджується дія технічних регламентів або обов`язкова сертифікація якої не передбачена законом.

До кінця 2012 року уряду доручено створити умови для поступового переходу вітчизняних виробників з експорту сировини на експорт готової продукції.

До кінця 2011 року доручено провести модернізацію лабораторної бази Держветфітослужби Держсанепідслужби і приведення її у відповідність з міжнародними стандартами.

Відповідальним органам доручено проводити роботи з облаштування пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для здійснення державного фіто-, ветеринарно-санітарного і санітарно-епідеміологічного контролю.

З метою підвищення ефективності діяльності митних органів профільним органам влади доручено продовжити процес гармонізації митних процедур України із законодавством ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про створення зони вільної торгівлі на початку 2008 року. ЗВТ повинна стати складовою нового договору про асоціацію, переговори про який розпочаті роком раніше – на початку 2007 року.

Сторони сподіваються на завершення переговорів до кінця цього року.