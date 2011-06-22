Євродепутат: забороною Тимошенко на поїздки її хочуть позбавити права на опозиційну роботу
Депутат нагадує про презмупцію невинності
Брюссель. 22 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Зузанна РОЙТОВА (група народних партій, Чехія), вважає, що лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО заборонили відвідати Страсбург і Брюссель з метою позбавити можливості займатися опозиційною роботою.
Про це вона заявила в коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.
«Складається враження, що справжньою метою цієї заборони на поїздки є позбавити її можливості займатися опозиційною діяльністю», - сказала депутат.
Вона висловила розчарування рішенням Генеральної прокуратури України.
«Як член української опозиції, це цілком нормально, щоб вона представляла свою країну в міжнародному громадському житті», - зазначила З.РОЙТОВА. «Оскільки її не названо винною незалежним судом, зберігається презумпція невинуватості», - додала депутат.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня Генеральна прокуратура заборонила Ю.ТИМОШЕНКО здійснити робочі поїздки до Чернігівської та Миколаївської областей, а також у Страсбург і Брюссель.
У Страсбурзі Ю.ТИМОШЕНКО планувала зустріч із Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлутом ЧАВУШОГЛУ, а в Брюсселі – з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ, а також мала намір взяти участь у саміті Європейської народної партії.