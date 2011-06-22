Представники опозиції поінформували комісара Ради Європи про порушення прав людини

Київ. 22 червня. УНІАН. Народні депутати України від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС Володимир АР’ЄВ, Олесь ДОНІЙ, Еліна ШИШКІНА та Олександр СОЧКА зустрілися у Страсбурзі з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММЕРБЕРГОМ.

Про це повідомив на своєму Facebook Володимир АР`ЄВ, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

“Виклали йому всю інформацію і факти політичних переслідувань. Передали підписи українських журналістів, політиків, митців, науковців та депутатів Європарламенту під відозвою про припинення політичних репресій проти опозиції”, - розповів В.АР`ЄВ.

За словами депутата, Комісар сказав, що відстежує ситуацію, і повідомив, що приїде до України наприкінці листопада.