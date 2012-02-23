Україну закликали рішуче боротися з безкарністю правоохоронців

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ очікує від України рішучих дій для боротьби з безкарністю правоохоронців.

Про це йдеться у його доповіді за підсумками візиту до України 19-26 листопада 2011 року, оприлюдненій сьогодні.

“Комісар вважає, що необхідні наступні рішучі дії для боротьби з безкарністю”, - написано в доповіді.

“Компетентні органи влади мають оперативно та ефективно розслідувати обвинувачення в поганому поводженні у повній відповідності з критеріями, встановленим Європейським судом з прав людини. Роль прокурорів у боротьбі з безкарністю та поганим поводженням є визначальною. Їх слід закликати розслідувати та швидко порушувати справи за будь-якими обвинуваченнями в порушенні прав людини”, - продовжує Т.ХАММАРБЕРГ.

У доповіді зазначається, що можливість для правоохоронних органів безкарно здійснювати злочини може суттєво підірвати довіру суспільства у відповідальність влади в дотриманні законів.

При цьому, на переконання комісара, розслідування справ щодо поганого поводження правоохоронців має проводитися незалежними слідчими органами.

В доповіді також міститься заклик до української влади регулярно переглядати та посилювати механізми забезпечення демократичного контролю та підзвітності силових відомств.

Комісар також наголосив, що і надалі уважно стежитиме за ситуацією в Україні, і готовий надавати свою підтримку з метою сприяння ефективній реалізації стандартів Європи в сфері захисту прав людини в Україні.