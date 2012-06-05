У квітні обсяг роздрібної торгівлі в Європі знизився

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року знизився на 1,0%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 1,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні-2012 порівняно з квітнем-2011 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,5% у єврозоні, та на 1,9% у ЄС-27.

У квітні 2012 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з березнем 2012 року зросла на 0,3% в зоні євро та знизилась на 0,1% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 1,4% в єврозоні та на 1,2% в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у квітні-2012 порівняно з березнем-2012 було зафіксоване лише Румунії (0,8%) та Німеччині (0,6%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Австрії (-3,5%), Словенії (-2,9%) та Фінляндії (-2,7%).

У квітні 2012 року порівняно з квітнем 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 2,3% у єврозоні та на 2,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 2,1% у єврозоні і на 0,7% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Естонії (8,5%), Латвії (7,8%) та Румунії (3,4%). Найбільше зниження зареєстроване в Іспанії (-9,6%), Португалії (-9,3%) та Мальті (-4,6%).

У березні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з лютим 2012 року зріс на 0,3% в єврозоні і на 0,8% в ЄС-27.