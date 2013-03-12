Венеціанська комісія вважає за необхідне відділити кримінальну та політичну відповідальність міністрів
Комісія схвалила доповідь....
Брюссель. 12 березня. УНІАН. Венеціанська комісія Ради Європи вважає за необхідне відділити кримінальну та політичну відповідальність міністрів.
Про це йдеться у доповіді щодо співвідношенням між політичною та кримінальною відповідальністю міністрів, затвердженою на сесії Венеціанської комісії 8-9 березня, текст якої передано УНІАН.
“Венеціанська комісія вважає, що здатність національної конституційності системи розділити та розрізнити політичну та кримінальну відповідальність для міністрів урядів (нинішніх та попередніх) є знаком рівня високого функціонування демократії та зрілості, а також поваги до верховенства права” – написано у висновках схваленої доповіді.
У доповіді Венеціанська комісія висловила переконання в тому, що кримінальні процедури не мають застосовуватися для покарання політичних помилок чи розбіжностей.
Разом з тим, Комісія висловила дум ку щодо того, що міністри урядів не повинні мати виняткове становище у випадку споєння ними кримінальних злочинів.
У доповіді зазначається, що в країнах Ради Європи існує на сьогодні дві конституційні моделі щодо притягнення міністрів до кримінальної відповідальності. Одна з них надає це право звичайній кримінальній системі, інша – спеціальній процедурі імпічменту, яка може застосовуватися у різні способи. При цьому, Венеціанська комісія висловила думку, що обидві системи мають право на існування.
Окрему увагу у доповіді приділяється поняттям “перевищення повноважень” та “зловживання владою”.
“Венеціанська комісія вважає, що широкі та невизначені національні кримінальні положення щодо “перевищення повноважень” та “зловживання владою” становлять дуже проблематичну категорію”, - написано у доповіді.
При цьому, Комісія висловила переконання в тому, що такі положення мають бути детально виписані в національному законодавстві і містити додаткові критерії для застосування кримінального переслідування, зокрема, такі як наявність намірів у скоєнні злочину чи наявність суттєвої необережності.
При цьому, Комісія вважає, що покарання за такими розпливчастими поняттями має бути помірним, і меншим, ніж покарання за більш визначені злочини, такі, як наприклад, корупція.