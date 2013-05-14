Єврокомісія розробила чотири сценарії майбутнього монет номіналом в один та два центи

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Європейська комісія розробила чотири варіанти майбутнього монет номіналом в один та два центи.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, перший сценарій передбачає збереження нинішньої ситуації з випуску монет такого номіналу; другий — випуск монет номіналом 1 та 2 центи з більш дешевих матеріалів для зменшення збитків при їх виробництві; третій — швидке вилучення монет таким номіналом з обігу; четвертий — поступове вилучення з можливістю їх використання при оплаті вже “округлених” сум.

Розробка сценаріїв стала відповіддю Єврокомісії на запит Європейського парламенту та Ради ЄС щодо вивчення потреби у подальшому існуванні монет номіналом в один та два центи.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що в результаті консультацій із зацікавленими сторонами, Комісія дійшла кількох висновків.

Так, Комісія встановила, що виробництво монет номіналом в один та два центи є абсолютно збитковою діяльністю, яка вже призвела до збитків держав-членів у розмірі в 1,4 млрд. євро за період з 2002 року.

Разом з тим, ставлення громадськості до монет такого номіналу, за висновками Єврокомісії, є досить різним. З одного боку, європейці побоюються інфляції у випадку вилучення монет такого номіналу з обігу, а з іншого — вважають такі монети не цінними речами, і часто не використовують їх при оплаті.

Розроблені Єврокомісією сценарії будуть запропоновані усім зацікавленим сторонам для обговорення та подальшого схвалення рішення.

З січня 2002 року країни-члени ЄС (які відповідають за випуск монет євро) випустили понад 45,8 млрд. монет номіналом в 1 та 2 центи, або в середньому 137 монет на одного європейця. Монети номіналом 1 та 2 центи становлять майже половину всіх монет, що перебувають в обігу у зоні євро.