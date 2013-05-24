Єврокомісія розчарована рішенням київського суду про заборону гей-параду

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Єврокомісія розчарована рішення київського суду про заборону гей-параду та інших масових акцій, крім акцій, запланованих в рамках святкування Дня Києва 25 травня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Ми з розчаруванням відзначили рішення заборони всі публічні зібрання 25 травня інші, ніж організовані місцевою владою, та закликаємо українську владу поважати та захищати права громадян на мирні зібрання”, - сказав він.

Речник комісара нагадав, що минулого року проведення гей-прайду у Києві було скасовано організаторами з питань безпеки. У зв’язку з цим П.Стано зазначив, що цього року Делегація ЄС в Києві закликала місцеву владу та представників міліції зробити все можливе для того, щоб подібний сценарій не повторився під час параду, запланованого на 25 травня.

П.Стано також зазначив, що ЄС та Україна перебувають у постійному діалозі, і вчора, 23 травня, відбувся черговий раунд консультацій з питань прав людини, в рамках якого ЄС нагадав Україні про фундаментальні права на мирні зібрання та свободу слова.

В розмові з кореспондентом УНІАН після брифінгу речник комісара зазначив, що Європейська комісія віддана цінностям, на яких базуються угоди ЄС та Хартія фундаментальних прав, передусім, що стосується прав людини та фундаментальних свобод.

“Рівні права – одна з європейських цінностей. Події, як гей-прайд – це питання соціального миру та толерантності. Толерантність – основна цінність для будь-якого суспільства, щоб триматися разом”, - сказав П.Стано.

Він зазначив, що Комісія і надалі підтримуватиме заходи, спрямовані на побудову клімату, сприятливого до реалізації стандартів прав людини в країнах-партнерах ЄС, в тому числі, відкриті та конструктивні дебати щодо визнання та захисту прав лесбіянок, геїв, бісексуалів та транссексуалів, а також інших меншин.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня суд заборонив проведення усіх акцій в Києві, крім запланованих в рамках святкування Дня міста. В тому числі під заборону потрапив запланований на 25 травня гей-прайд. Його організатори вже заявили про намір провести заходи в іншій формі.