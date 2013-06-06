Янукович сподівається на практичні результати саміту ”Східного партнерства”

Київ. 6 червня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович сподівається, що саміт «Східного партнерства», який відбудеться в листопаді цього року у Вільнюсі, принесе практичні результати для розвитку відносин України та Європейського Союзу, передусім у питанні укладення Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у щорічному посланні Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Ми очікуємо, що наступний саміт ініціативи «Східне партнерство» у Вільнюсі восени 2013 р. принесе суттєві практичні результати для розвитку відносин України та Європейського Союзу, передусім у питанні укладення Угоди про асоціацію»,- зазначається в посланні.

За словами Януковича, укладення Угоди про асоціацію для України є на нинішньому етапі головним кроком у зближенні з Європейським Союзом, оскільки це означатиме перехід співробітництва нашої держави з ЄС у якісно новий формат політичної асоціації та економічної інтеграції.