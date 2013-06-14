ЄС та Молдова підписали дві угоди про надання допомоги в 90 млн. євро

Брюссель. 14 червня. УНІАН. ЄС та Молдова підписали сьогодні в Брюсселі дві угоди про надання допомоги на загальну суму в 90 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, угоди підписали комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле і прем’єр-міністр Молдови Юріє Лянке.

Як зазначив на брифінгу після підписання С.Фюле, перша угода – на 60 млн. євро – передбачає надання бюджетної підтримки на реформу судової системи. За словами комісара, ці гроші будуть витрачені на створення доступної, ефективної, незалежної та прозорої системи правосуддя в країні, що у свою чергу має сприяти забезпеченню верховенства права.

Другий документ – на 30 млн. євро – передбачає допомогу на реалізацію вже досягнутих та нових угоди між ЄС та Молдовою, в тому числі, нової угоди про асоціацію та глибоку зону внутрішньої торгівлі.