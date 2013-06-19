Венеціанська комісія побачила позитив в проекті змін Конституції України щодо суддів

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила проект змін до Конституції України щодо посилення незалежності суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в її позиції, текст якої передано УНІАН.

“В цілому, проект змін відповідає багатьом рекомендаціям, зроблених в попередніх позиціях Венеціанської комісії, які надавалися на запит української влади в останні кілька років”, - написано у документі.

Венеціанська комісія, зокрема, привітала положення, що передбачають позбавлення парламенту права призначати суддів, і надання цього права Президенту за поданням Вищої ради юстиції; положення про надання парламенту права затверджувати структуру судів за поданням Президента України; скасування випробувального періоду для суддів; передачу права позбавляти суддів імунітету від парламенту до Вищої ради юстиції; підвищення до 30 років віку, з якого особа може бути призначення суддею, а також фіксація конкурсного відбору суддів; затвердження автоматичного розподілу справ між суддями.

Разом з тим, в Комісії висловили критику щодо положень проекту змін до Конституції, які стосуються звільнення суддів та діяльності Вищої ради юстиції.

Так, у Комісії зазначили, що проект змін не визначає чітких критеріїв, якими має керуватися Вища рада юстиції при схваленні рішення рушень закону чи корупції.

Крім того, у документі зазначається, що в запропонованому тексті не визначається чітко, чи стосується процедура позбавлення повноважень суддів Конституційного суду. При цьому Комісія висловила думку, що процедура звільнення суддів Конституційного суду має бути виписана в окремій главі, присвяченій цьому суду.

Венеціанська комісія також вважає, що положення про відставку мають чітко розділяти відставку від інших ситуацій, таких, як звільнення посади у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

Щодо положень, які стосуються діяльності Вищої ради юстиції, то Венеціанська комісія привітала пропозиції змінити спосіб її формування шляхом збільшення представництва суддів. Разом з тим, у документі зазначається, що для гарантування незалежності Вищої ради юстиції, органи, що обиратимуть своїх представників до неї, також повинні бути створені належним чином. Так, на думку Комісії, усі судді повинні мати рівні права при голосуванні за кандидатур, представлених у Вищій раді юстиції, незалежно від того чи працюють вони у Верховних чи регіональних судах. Зміни вимагає і закон про адвокатуру з метою передбачення в ньому демократичних виборів представників адвокатури до Вищої Ради юстиції.

Венеціанська комісія в черговий раз зазначила, що збереження Генерального прокурора у складі Вищої ради юстиції може бути проблематичним, особливо під час розгляду питань щодо кар’єри суддів та суддівської дисципліни. У зв’язку з цим Комісія рекомендує, щоб Генеральний прокурор мав повноваження брати участь у розгляді дисциплінарних питань, які стосуються лише працівників прокуратури.

Венеціанська комісія також висловила думку у відсутності потреби збереження двох паралельних органів – Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради юстиції. Разом з тим, зазначається в документі, якщо планується зберегти обидва органи, то необхідно забезпечити однаковий ступінь їх незалежності.

Комісія робила оцінку проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів на запит голови Конституційної Асамблеї Леоніда Кравчука від 29 березня 2013 року.