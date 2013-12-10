Арбузов найближчим часом продовжить переговори щодо підготовки «дорожньої карти» імплементації Угоди про асоціацію з ЄС

Урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим найближчим часом відвідає Брюссель для проведення переговорів за окремими аспектами імплементації Угоди про асоціацію, зокрема, в контексті підготовки відповідної «дорожньої карти».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, «дорожня карта» щодо підписання Угоди про асоціацію з ЄС передбачає отримання фінансової допомоги для України й збільшення терміну імплементації Угоди про асоціацію.

Перший раунд переговорів щодо підготовки «дорожньої карти» робоча група на чолі із заступником голови Національного банку України Миколою Удовиченком провела 4 грудня в Брюсселі.