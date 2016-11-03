Український виробник дитячих меблів готується до виходу на американський та арабський ринки (відео)
Дитячі меблі ще на фабриці перевіряють на безпеку.
Українська меблева компанія «Snite» після виходу на вітчизняний та європейський ринки готується представити свою продукцію в США та країнах Сходу.
Дитячі меблі ще на фабриці перевіряють на безпеку. Вони повинні стійко витримувати будь-які механічні пошкодження.
Сьогодні – це успішна компанія, яку заснували подружжя диригента та вчителя математики у 1997 році після того, як втратили роботу. Наталія Лімонова та Сергій Вермінський розповіли, що спочатку придбали декілька ручних станків та орендували цех.
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«Треба передбачити все. Треба передбачити і комфорт, і ергономіку, і безпеку, і дизайн цікавий, і елементи розвитку, які допоможуть маленькій людині стати дорослою», - пояснює співзасновниця компанії Наталія Лімонова, коментуючи процес виготовлення меблів.
Сьогодні меблеві салони компанії є у багатьох містах України. Крім того, поставки здійснюються і за кордон.