Український виробник дитячих меблів готується до виходу на американський та арабський ринки (відео)

Українська меблева компанія «Snite» після виходу на вітчизняний та європейський ринки готується представити свою продукцію в США та країнах Сходу.

Дитячі меблі ще на фабриці перевіряють на безпеку. Вони повинні стійко витримувати будь-які механічні пошкодження.

Сьогодні – це успішна компанія, яку заснували подружжя диригента та вчителя математики у 1997 році після того, як втратили роботу. Наталія Лімонова та Сергій Вермінський розповіли, що спочатку придбали декілька ручних станків та орендували цех.

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«Треба передбачити все. Треба передбачити і комфорт, і ергономіку, і безпеку, і дизайн цікавий, і елементи розвитку, які допоможуть маленькій людині стати дорослою», - пояснює співзасновниця компанії Наталія Лімонова, коментуючи процес виготовлення меблів.

Сьогодні меблеві салони компанії є у багатьох містах України. Крім того, поставки здійснюються і за кордон.