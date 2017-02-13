Українські охоронні системи завоювали 40 країн світу (відео)

Більшість українців уже відчули на собі зростання кримінальної напруги і намагаються захиститися від грабіжників. Які види сигналізації існують та як обрати надійну сигналізацію – у новому сюжеті "Роби бізнес".

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Компанію AjaxSystems заснували в 2014 році. Сьогодні ці охоронні системи продаються у 40 країнах світу. Відсоток експорту у загальному виробництві – близько 40%. На виробництві працює понад 100 людей. Кожен гаджет проходить 7 кіл тестування.

"Наразі в лінійці AjaxSystems 14 пристроїв. Ще близько 5 знаходяться на стадії розробки, наприклад, кімнатна сирена, клавіатура. Наступного року плануємо додати ще близько 10 пристроїв", - розповідає власник і директор компанії.

Особливістю цих сигналізацій є те, що вони розроблялися з нуля. Зараз вони патентуються, оскільки деякі робочі показники, як-от дальність та енергоефективність, вражають. Датчики можуть "жити" на одному заряді до 7 років. Кожен з них можна контролювати з мобільного додатку.