Двоє бійців, які отримали складні поранення на Донеччині, досі перебувають в комі (відео)

Жодних прогнозів лікарі не роблять.

Двоє бійців, які отримали складні поранення на Донбасі, досі перебувають в комі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Обидва чоловіки у комі, на апараті штучної вентиляції легень.

49-річний Олександр потрапив під мінометний обстріл біля Водяного. Осколки зрешетили тіло.

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Жодних прогнозів лікарі не роблять і щодо 20-річного Руслана. Біля Авдіївки ворожий снайпер поцілив йому у голову, куля прошила мозок. У бійця вже кілька разів зупинялося серце, але медикам щоразу вдавалося запустити його знову.