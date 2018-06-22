Двоє бійців, які отримали складні поранення на Донеччині, досі перебувають в комі (відео)
16:24, 22 червня 2018Країна
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Жодних прогнозів лікарі не роблять.
Двоє бійців, які отримали складні поранення на Донеччині, досі перебувають в комі
Двоє бійців, які отримали складні поранення на Донбасі, досі перебувають в комі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Обидва чоловіки у комі, на апараті штучної вентиляції легень.
49-річний Олександр потрапив під мінометний обстріл біля Водяного. Осколки зрешетили тіло.
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Жодних прогнозів лікарі не роблять і щодо 20-річного Руслана. Біля Авдіївки ворожий снайпер поцілив йому у голову, куля прошила мозок. У бійця вже кілька разів зупинялося серце, але медикам щоразу вдавалося запустити його знову.
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