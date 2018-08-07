Супрун назвала головного "вбивцю" здоров'я
Понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. "Якщо щодня переїдати, напихатися солодким і солоним, вживати алкоголь, курити, недосипати, не вакцинуватися та не займатися спортом - життя триватиме коротше, ніж воно могло б", - наголосила вона.
Тому, заявила Супрун, здоровий спосіб життя має бути пріоритетом для кожного. Щоб забезпечити це, держава вперше системно вживатиме заходів з профілактики хвороб, що викликані не інфекціями, а способом життя та умовами довкілля.
Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про проблеми зі здоров’ям через надмірну вагу.