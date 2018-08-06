Для чудового самопочуття та продовження життя: Супрун дала "прості поради" щодо нормалізації ваги

Очільниця МОЗ наголосила, що кожен має свою оптимальну для здоров‘я цифру на вагах.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про проблеми зі здоров’ям через надмірну вагу.

Як пише посадовець на своїй сторінці у Facebook, люди з зайвою вагою мають вищі ризики захворіти на дуже небезпечні хвороби. Особливо - на серцево-судинні захворювання.

Цей висновок науковці підтвердили після аналізу даних близько 300 тисяч людей без серцевих захворювань протягом 4-х років. Вимірюючи індекс маси тіла, дослідники виявили співвідношення між збільшенням ваги та появою хвороб серця. При цьому, чим більше люди мали зайвої ваги, тим вищі шанси захворіти вони мали.

«В комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає також на тривалість життя. Наприклад, в цьому дослідженні було виявлено, що тривалість життя чоловіків середнього віку, які мали надмірну вагу, була на 6 років менша у порівнянні з тими, хто постійно підтримував нормальну для себе вагу.Існують й інші проблеми зі здоров‘ям, пов‘язані із зайвою вагою. Наприклад, людина може стати більш сприйнятливою до апное (задишки) уві сні, отримати біль у суглобах та артрит, захворіти на діабет», – написала Супрун.

Вона зазначила, що жирова тканина дуже підступна. Вона може оточувати життєво важливі органи - такі як підшлункова залоза, печінка та кишківник, і заважати їхній нормальній роботі. «Цей тип жиру вважається найбільш небезпечним і зветься абдомінальним. Він накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Що більша частка такого жиру в організмі, то вищі ризики появи серцево-судинних захворювань. Адже жирова тканина негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину», – пояснила вона.

Супрун наголосила, що кожен має свою оптимальну для здоров‘я цифру на вагах. «Здорова вага - це збереження нормального індексу маси тіла у співвідношення ваги та росту. Є спеціальні онлайн-калькулятори, які рахують індекс маси тіла, наприклад цей: https://goo.gl/epc1YM. Перевірте себе! Окрім цього важливо вимірювати талію і об‘єм стегон - талія повинна бути значно меншою», – додала чиновниця, підкресливши, що здорове харчування, фізична активність і поведінка - найбільш ефективні інструменти для підтримання здорової ваги.

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Виконувачка обов'язків міністра голови МОЗ нагадала про «прості поради, які допоможуть тримати вагу в нормі, чудово почуватися і жити довше». Очільниця МОЗ рекомендує бути активними, займатися спортом, який є «пігулкою» від багатьох хвороб і профілактикою надмірної ваги. «Проте навіть якщо ви маєте зайві кіло, але при цьому постійно активні фізично - ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази. Якщо у вас немає часу на регулярні тренування, намагайтесь проводити активно кожну вільну хвилину. Ось кілька порад, як це можна робити (https://goo.gl/a26epT)», – зазначила Супрун.

Також вона нагадала про необхідність повноцінного харчування і попередила, що голодування та детокс дієти не працюють та навіть можуть бути шкідливими для здоров‘я. Тому важливо харчуватись регулярно та повноцінно та в жодному разі не пропускати сніданки чи замінювати повноцінний прийом їжі кавою.

Ще одна порада від Супрун – здоровий сон. «Порушення сну підвищує ризики мати надмірну вагу. Це пов’язано з появою метаболічних та ендокринних змін в організмі, що сприяють збільшенню ваги. Тому намагайтесь дотримуватись режиму та спати не менш як 7-8 годин. І не забувайте відвідувати вашого сімейного лікаря!», – порекомендувала вона.