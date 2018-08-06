Для чудового самопочуття та продовження життя: Супрун дала "прості поради" щодо нормалізації ваги
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про проблеми зі здоров’ям через надмірну вагу.
Як пише посадовець на своїй сторінці у Facebook, люди з зайвою вагою мають вищі ризики захворіти на дуже небезпечні хвороби. Особливо - на серцево-судинні захворювання.
Цей висновок науковці підтвердили після аналізу даних близько 300 тисяч людей без серцевих захворювань протягом 4-х років. Вимірюючи індекс маси тіла, дослідники виявили співвідношення між збільшенням ваги та появою хвороб серця. При цьому, чим більше люди мали зайвої ваги, тим вищі шанси захворіти вони мали.
«В комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає також на тривалість життя. Наприклад, в цьому дослідженні було виявлено, що тривалість життя чоловіків середнього віку, які мали надмірну вагу, була на 6 років менша у порівнянні з тими, хто постійно підтримував нормальну для себе вагу.Існують й інші проблеми зі здоров‘ям, пов‘язані із зайвою вагою. Наприклад, людина може стати більш сприйнятливою до апное (задишки) уві сні, отримати біль у суглобах та артрит, захворіти на діабет», – написала Супрун.
Вона зазначила, що жирова тканина дуже підступна. Вона може оточувати життєво важливі органи - такі як підшлункова залоза, печінка та кишківник, і заважати їхній нормальній роботі. «Цей тип жиру вважається найбільш небезпечним і зветься абдомінальним. Він накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Що більша частка такого жиру в організмі, то вищі ризики появи серцево-судинних захворювань. Адже жирова тканина негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину», – пояснила вона.
Супрун наголосила, що кожен має свою оптимальну для здоров‘я цифру на вагах. «Здорова вага - це збереження нормального індексу маси тіла у співвідношення ваги та росту. Є спеціальні онлайн-калькулятори, які рахують індекс маси тіла, наприклад цей: https://goo.gl/epc1YM. Перевірте себе! Окрім цього важливо вимірювати талію і об‘єм стегон - талія повинна бути значно меншою», – додала чиновниця, підкресливши, що здорове харчування, фізична активність і поведінка - найбільш ефективні інструменти для підтримання здорової ваги.
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Виконувачка обов'язків міністра голови МОЗ нагадала про «прості поради, які допоможуть тримати вагу в нормі, чудово почуватися і жити довше». Очільниця МОЗ рекомендує бути активними, займатися спортом, який є «пігулкою» від багатьох хвороб і профілактикою надмірної ваги. «Проте навіть якщо ви маєте зайві кіло, але при цьому постійно активні фізично - ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази. Якщо у вас немає часу на регулярні тренування, намагайтесь проводити активно кожну вільну хвилину. Ось кілька порад, як це можна робити (https://goo.gl/a26epT)», – зазначила Супрун.
Також вона нагадала про необхідність повноцінного харчування і попередила, що голодування та детокс дієти не працюють та навіть можуть бути шкідливими для здоров‘я. Тому важливо харчуватись регулярно та повноцінно та в жодному разі не пропускати сніданки чи замінювати повноцінний прийом їжі кавою.
Ще одна порада від Супрун – здоровий сон. «Порушення сну підвищує ризики мати надмірну вагу. Це пов’язано з появою метаболічних та ендокринних змін в організмі, що сприяють збільшенню ваги. Тому намагайтесь дотримуватись режиму та спати не менш як 7-8 годин. І не забувайте відвідувати вашого сімейного лікаря!», – порекомендувала вона.