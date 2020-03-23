Коронавірус в Україні. Чому апаратів для вентиляції легень на всіх не вистачить

На прості питання про забезпеченість масками, тест-системами та дієвими карантинними заходами, наша країна відповіла креативно, корупційно, але неправильно. Попереду - найголовніше й найскладніше питання коронавірусного іспиту – чи готова Україна ефективно не лише захищати, а й рятувати своїх громадян в умовах нещадної пандемії?

Оскільки коронавірус вражає легені, в якийсь момент, внаслідок запалення, частина з пацієнтів не зможе самостійно дихати. Варіантів порятунку хворих у тяжкому стані – два: апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), який подає кисень в органи дихання, та ЕКМО, який напряму насичує киснем кров.

За словами президента Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктора Сердюка, відрізнятися ситуації, коли потрібно буде застосовувати ці апарати, будуть тяжкістю хворого. Та однаково це вже будуть тяжко хворі українці.

За інформацією Асоціації анестезіологів, на всю сорокамільйонну країну, апаратів штучної вентиляції легень, вони ж ШВЛ, 3,5 тисячі, в той час як ЕКМО – всього… 15 штук! Звучить не надто обнадійливо. Проте й не катастрофічно. Однак рівно до того моменту, поки не звернешся до статистики.

15 березня 2020 року до рук журналістів британського видання The Guardian потрапив секретний урядовий документ, в якому йдеться про те, що до 80% британців захворіють на коронавірус.

Аналогічні дослідження в Україні якщо й проводилися, ще не потрапили в пресу. Тож давайте відкинемо всі умовності й припустимо, що в нашій країні медицина настільки ж розвинена, як і в Туманному Альбіоні, а це означає, що до 32 мільйонів українців, можуть захворіти на Covid-19. З них 5% - це більше ніж 1,5 мільйони - потребуватимуть апаратів штучної вентиляції легень, а понад 31 тисяча - реанімаційних заходів за допомогою апарату ЕКМО, яких в нашій країні всього 15.

Тримаючи в голові цю статистику, давайте повернемося до 3,5 тисяч наявних апаратів ШВЛ. Очевидно, їх катастрофічно не вистачатиме. Але й це ще не все.

«Наразі в Україні така ситуація, що від потреби тієї, яка має бути, лише 40% є забезпечення апаратами штучної вентиляції легень. Це від потреби, яка в мирний час. Але зараз час епідемії, час пандемії», - нагадує голова ГО «Національний рух за трансплантацію» Юрій Андреєв.

Та навіть із цими сорока відсотками, на жаль, є кілька серйозних проблем. «До цього апарата завжди хтось підключений і вже дихає. Це значить, що у нас є 30 тисяч інфарктів кожного року й, відповідно, хтось підключений. Це питання дуже тонке – 3 тисячі є, а скільки з них працює? Скільки з них працює пів години й перегрівається? Ми всі прекрасно розуміємо, що в тяжкий стан – це єдиний спосіб людину вилікувати», - говорить президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк.

Експерт переконує, що одного лише дихального апарату замало. До нього потрібен ще й спеціальний газоаналізатор, без якого механічну легеню можна використовувати виключно короткостроково. Наприклад, під час операції. В іншому випадку шкоди від вентиляції легень буде набагато більше, аніж користі. «Ми зараз можемо взяти ці 3,5 тисячі усіх апаратів, які є, й вирахувати 5%, які реально разом з газоаналізатором можна використовувати для довготривалої терапії», - каже Віктор Сердюк.

Вираховуємо 5% від 3,5 тисяч і, в сухому залишку, отримуємо 175 апаратів ШВЛ та 15 ЕКМО. Звісно, що такої кількості медобладнання для двох із гаком мільйонів пацієнтів у тяжкому стані - катастрофічно недостатньо.

«Якщо буде така ситуація, що 5 людей, а в лікарні всього 1 апарат ШВЛ, то хто з них отримає шанс на життя? Хто це буде визначати? Чи лікарі? Чи дивитися по стану здоров’я, чи по тому, подобається пацієнт, чи не подобається?», - говорить голова ГО «Національний рух за трансплантацію» Юрій Андреєв.

В такому випадку, швидше за все, ми візьмемо приклад з Італії, де прийняли жорстке та жорстоке рішення надавати допомогу лише тим пацієнтам, шанси яких на одужання вищі за інших.

Та не все так погано та однозначно. Здається, всю серйозність проблеми нарешті зрозуміли як в МОЗі, так і в Офісі Президента. «Ми маємо близько 3,5 тисяч апаратів ШВЛ. Цієї кількості може не вистачити й обладнання може бути застаріле. Ми вживаємо всіх заходів і виділяються додаткові кошти, щоб оновити матеріально-технічну базу», - заявив на брифінгу 17 березня заступник Міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Оновлення, про яке він згадав, вже почалося. Лікарні в усіх районах країни, за спрощеною процедурою закупівлі, починають штампувати договори на поставку такого необхідного для дихання цілої країни обладнання. І все б нічого, якби не кілька серйозних «але».

По-перше, за даними видання «Радіо Свобода», апарати штучного дихання в деяких регіонах купляють за завищеними цінами в компаній, які вже фігурують в кримінальних провадженнях.

По-друге, за словами експерта у сфері публічних закупівель, склади найбільших постачальників медтехніки надзвичайно швидко спорожніли. «Приватні склади, які були в Україні й на яких стояла ця техніка, зараз просто пусті. Де уряд буде брати апарати штучного дихання, аналізатори, монітори? Я не розумію», - говорить Гліб Канєвський.

Здається, відповіді на це питання немає не лише в досвідченого аналітика, але й в керівництва країни, замість якого знов почали діяти благодійні фонди та великий бізнес. Першим безпорадність країни перед вірусною загрозою серед бізнесменів побачив власник найбільшого інтернет-банку країни Олег Гороховський: «Я побачив, як по експоненті росте кількість хворих і зрозумів, що, по-перше, буде пандемія, а, по-друге, Україну точно не пронесе».

І мова зараз не про те, що кожен із нас повинен зануритися з головою в панічні настрої. Важливо усвідомити реальність та небезпечність проблеми, з якою стикнулися наші європейські сусіди й з якою неминуче зіткнемося ми.

«Ми бачимо, що зараз відбувається в Італії. І зрозуміло, що буде не вистачати базового обладнання, яке підтримує хворих, у яких пневмонія», - каже Гороховський.

16 березня бізнесмен остаточно вирішує – час розпочинати власний збір коштів на апарати ШВЛ. Всього за 2 години йому запропонували понад 25 мільйонів гривень допомоги.

З одного боку, подібний результат свідчить про те, що в складний для держави час найбагатші люди країни готові гуртуватися та рятувати наш медичний Титанік. А от з іншого – з порятунком виявилося не все так просто. «Величезний дефіцит – все скупає Італія, Франція. Наскільки я розумію виступ Трампа, він зараз закриває весь експорт з США, пов’язаний з медобладнанням. А основні виробники обладнання для вентиляції легень знаходяться в США», - каже Гороховський.

Банкір шокує: попри те, що його знайомі та друзі були готові інвестувати в обладнання майже мільйон доларів, такої кількості медапаратів на українському та міжнародних ринках знайти просто не вдалося. Збір коштів вимушено зупинили на 2,5 мільйонах гривень: «Ні, звісно, в Україні немає безхозних апаратів ШВЛ. Те, що ми шукаємо, ми шукаємо в США (в основному, там багато обладнання). Частину обладнання ми встигли придбати в Австрії. Ми зібрали 2,5 млн грн на 9 апаратів, самі придбали 2 апарати ЕКМО й зараз розглядаємо можливість, як збирати гроші на комплектуючі».

Аналіз ринків медичного обладнання від відомого бізнесмена вкрай невтішний. Схоже, уряд та Міністерство білих халатів занадто пізно схаменулися. «Б/в обладнання – це те, що потрібно Україні. Тому що пробувати зараз купити нові апарати ШВЛ або ЕКМО – це нереально. По-перше, їх просто немає. По-друге, вони зараз коштують у 2-3-4 рази дорожче, а строки поставки по них – 12 місяців», - розповідає Олег Гороховський.

Та поки одні бізнесмени думають, як допомогти країні, інші дбають, в першу чергу, про себе: купують апарати штучної вентиляції легень… собі додому! Адже придбати портативний апарат, який дозволить багатію кілька зайвих годин подихати – можливо. Але від поїздки до лікарні він відкараскатись не допоможе й стаціонарний, дороговартісний аналог, не замінить.

У магазині медичного обладнання, куди ми зателефонували з приводу можливості придбати такі апарати, нам порекомендували купувати «транспортний, він іде з балоном, його достатньо для того, щоб перевезти людину до лікарні і підтримувати». Ресурсу такого апарату, якщо давати йому «передишку», вистачить на сім днів цілодобового використання. А ціна – від 70 тис до 2 млн.

Експерти та лікарі категорично не радять купляти ні дешеві, ні дорогі апарати ШВЛ додому, й на це є цілий перелік вагомих причин. Перша – лікар анестезіолог, без якого механічну легеню не запустити. «Медсестра-анестезістка – два, інженер, який все налаштує – три. Потрібен лікар, який впихне цю трубку… За тиждень, можливо, буде потрібна не тільки інтубація, а й трахеостома, а після цього необхідний спеціальний нагляд за цією трахеостомою, щоб не прогнили трахеї – це серйозна штука», - розповідає Віктор Сердюк.

І якщо з транспортними та стаціонарними апаратами все зрозуміло, то як бути з кисневими аналогами для домашнього використання, які пропонують сайти з продажу медичного обладнання?

«Ці апарати використовуються для того, щоб боротися з храпом, вони використовуються, коли є захворювання легень. Я, наприклад, хроплю й в мене є такий апарат. Я надіваю маску – й не хроплю, все добре», - каже Сердюк.

Зрозуміло, що під час пандемії храп буде найменшою проблемою людей, які придбали цей диво-апарат.

Тож, як спеціалісти, так і свідомі бізнесмени, дають винахідливим українцям одну важливу пораду: придбати потрібне медичне обладнання та встановити його в ті клініки, в які в теоретично можете потрапити. Якщо з вами щось дійсно станеться, лікарі цієї клініки будуть до вас уважнішими і, скоріше за все, до цього апарату вас під’єднають.

Та попри старання бізнесу та запізнілу реакцію уряду, слід запам’ятати найголовніше: остаточно закрити потребу в апаратах ЕКМО та штучної вентиляції вже не вийде. Окрім дефіциту, можливість поставки медобладнання ускладнюють заборони на експорт, які вже діють в низці розвинених країн.

Врятувати ситуацію могло би налагодження власного виробництва. Адже, за словами Гліба Канєвського, потужності для цього всередині країни існують.

Втім, об’єктивно виходить, що на війну з пандемією наша країна йде голяка. Тож, єдиний раціональний вихід для кожного українця в даній ситуації – відкинути страх та паніку, зробити відповідні висновки й слідувати порадам лікарів.

Подивіться відеозвернення лікарки з країни, яка вважалася ВООЗ найкращою в Європі за рівнем медицини. Іспанський лікар з Тенеріфе Оксана Фоміна наголошує, що єдиний порятунок – сидіти вдома!

Мийте частіше руки, користуйтесь засобами індивідуального захисту та намагайтесь без нагальної потреби не виходити з дому. В іншому випадку втрати нашої країни можуть стати найбільшими в Європі.

Олександр Соколов, Тетяна Стежар