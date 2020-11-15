У такий спосіб міністр планує перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування.

Інфікований коронавірусом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що хоче перенести хворобу "як звичайний пацієнт", аби на власному досвіді перевірити, як працюють протоколи лікування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також відеозвернення.

Читайте такожЛяшко назвав фактори, які ускладнюють перебіг коронавірусу (відео)"Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування", - зазначив очільник МОЗу.

Степанов запевнив, що планує пройти весь цей період як звичайний пацієнт, фіксувати всі етап, щоб шукати шляхи вирішення проблемних питань.

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Автор: Аліна Вишневська