Інфікований коронавірусом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що хоче перенести хворобу "як звичайний пацієнт", аби на власному досвіді перевірити, як працюють протоколи лікування.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також відеозвернення.
Читайте такожЛяшко назвав фактори, які ускладнюють перебіг коронавірусу (відео)"Весь час пандемії я дивився на ситуацію з COVID-19 очима лікарів. Тепер маю можливість пройти цей шлях в ролі пацієнта. Оцінити та на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування", - зазначив очільник МОЗу.
Степанов запевнив, що планує пройти весь цей період як звичайний пацієнт, фіксувати всі етап, щоб шукати шляхи вирішення проблемних питань.
Коронавірус в Україні: що відомо на 15 листопада
- Ввечері 14 листопада міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома.
- На COVID-19 наразі хворіє президент України Володимир Зеленський, який лікується в лікарні "Феофанія". Разом із ним там лікується і голова його Офісу Андрій Єрмак.
- Коронавірус уразив також голову Верховної Ради Дмитра Разумкова та його заступника Руслана Стефанчука.
- Станом на 15 листопада в Україні загалом зафіксовано майже 536 тисяч випадків зараження коронавірусом.
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