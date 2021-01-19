Міністр сподівається, що ситуація з коронавірусом у 2021 році не буде такою складною.

2021 рік в Україні, швидше за все, пройде "під знаком" коронавірусу. Однак є ймовірність, що ситуація з COVID-19 не буде такою складною, як у 2020-му.

Такий прогноз в інтерв'ю виданню "Страна.юа" озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Думаю, так. Ми точно будемо тривалий період жити з цим", - відповів Степанов на питання журналіста, чи буде 2021 рік "під знаком ковіда?"

Читайте такожЩо буде після 24 січня: Степанов поставивши крапку щодо термінів локдауну в Україні

"Ковід з нами не консультувався - коли йому з'являтися, коли йому зникати. А якщо серйозно, коронавірус - абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє. Починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками. Все слабо усвідомлюють, у що це може вилитися. Будь-які прогнози робляться за аналогіями - першого SARSа, пташиного грипу, іспанки, яка була століття тому. Зараз аналітики орієнтуються на це. Тому що ніхто не може зрозуміти, як коронавірус мутує. Було всього 12 тисяч мутацій цього вірусу. Та мутація, яка сталася у Великобританії, стала відкриттям і одкровенням для вчених", - зазначив Степанов.

При цьому він підкреслив, що після початку вакцинації завжди потенційно знижується кількість хворих. "Тому я сподіваюся, що 2021-й рік ми будемо жити в коронавірусній повістці, але не в такій важкій, як в 2020-му році. У мене є бажання, щоб вже до літа 2021-го року карантин був практично скасований", - додав міністр.

Він допустив, що до цього часу можуть залишитися "якісь мінімальні обмеження, в тому числі носіння маски в закритих приміщеннях".

"Не думаю, що це викликає у когось сильне обурення. На вулиці можна без маски. Хотілося б звести карантинні обмеження до мінімуму", - сказав Степанов.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк