В обласний центр кисень для хворих на COVID-19 привезли з іншого регіону.

У середу, 27 жовтня, в Одесу для хворих на коронавірус COVID-19 доставили кисень з Миколаєва.

Як повідомили журналістам в департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради, через гостру потребу кисню в лікарнях міста вчора ввечері до Миколаєва була відправлена спецмашина.

"У супроводі службовців комунальної установи "Муніципальна варта" до Миколаєва була відправлена спеціальна машина за необхідним киснем", – повідомили в департаменті.

Читайте такожКисень в одній з одеських COVID-лікарень закінчився через порушення його поставок – керівник медустановиНаразі машина повернулася до Одеси та вивантажила кисень в міській інфекційній лікарні – основній опорній лікарні регіону по COVID-19.

Зазначається, що транспортування і супровід вкрай необхідного для хворих одеситів кисню пройшло без пригод.

Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з ковід-відділень обласного Центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, понад 40 пацієнтів довелося евакуювати.

27 жовтня в Одеській обласній держадміністрації заявили, що критична ситуація з киснем склалася в опорних лікарнях міст Роздільна та Арциз. Його до цих населених пунктів планували доставити з Одеси, зокрема і з міської інфекційної лікарні.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова