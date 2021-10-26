Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню.

На Слобідці в Одесі в Центрі соціально значущих хвороб - однієї з опорних лікарень регіону по COVID-19 - закінчився кисень, десятки пацієнтів евакуюють до іншого медзакладу.

Як повідомили журналістам у медзакладі, медики цього центру, розташованого на вул. Миколи Міхновського, за допомогою швидкої допомоги перевозять пацієнтів в інший стаціонар – на вулицю Ядова.

За словами співробітників відділення інтенсивної терапії центру, останні кілька днів вони отримували кисень в малих кількостях і його катастрофічно не вистачає.

Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню, витрата якого постійно збільшується.

Читайте такожНа Одещині 5-річна дівчинка померла від невстановленої хворобиВ результаті, ввечері 26 жовтня він закінчився, і було прийнято рішення оперативно евакуювати коронавірусних хворих, яких у центрі – понад 40 осіб.

Всі ці люди киснезалежні.

В соціальних мережах зараз тиражуються фото і відео евакуації пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі у волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих COVID-19.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова