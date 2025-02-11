Передбачається, що засіб різко знижує рівень цукру в крові, що ушкоджує кровоносні судини очей.

Медики виявляють все більше підтверджень того, що люди, які приймають такі препарати, як Ozempic, втрачають зір. Цей популярний засіб використовують для схуднення, а також приймають хворі на цукровий діабет.

Як пише Mail Online, вже відомо про кілька досліджень, автори яких пов'язують ін'єкції із серйозними побічними явищами. Зокрема, мова про запалення та блокування кровотік до очей, що призводить до серйозної, часом незворотної втрати зору.

Наголошується, що вчені зараз описали дев'ять нових випадків, що стосуються американців, які засліпли після застосування семаглутиду або тирзепатиду — активних компонентів Ozempic та Mounjaro. Наприклад, одна з пацієнток, яка страждає на діабет, ввела собі лише одну ін'єкцію семаглутиду, а вже наступного ранку прокинулася та зрозуміла, що не бачить на ліве око. Жінка відразу ж припинила прийом препарату, проте через два місяці змушена була відновити лікування через прогрес цукрового діабету.

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"За два тижні вона втратила зір й на правому оці", - сказано в публікації.

Інша пацієнтка регулярно приймала семаглутид, але за рік виявила "безболісну тінь" у лівому оці. Симптом також виник після ранкового пробудження жінки. У ході обстеження медики виявили пошкодження кровоносних судин сітківки, що призвело до сліпоти.

Також описується історія американця, у якого через рік прийому тирзепатиду почався крововилив у лівому оці. Незважаючи на тривожний прояв, лікарі рекомендували продовжити прийом препарату, оскільки не побачили зв'язку між станом чоловіка та уколами для схуднення.

"Експерти відзначають, що точний механізм цього явища поки не встановлений, але передбачається, що препарати на кшталт Ozempic, різко знижуючи рівень цукру в крові, можуть пошкоджувати кровоносні судини очей, викликаючи втрату зору", - пише Mail Online.

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Як писав УНІАН, надмірне вживання червоного м’яса несприятливо позначається на здоров'ї серця та має негативний вплив на мозок. Масштабне дослідження виявило тривожний зв'язок між споживанням червоного м'яса і підвищеним ризиком розвитку деменції.

Дослідження охопило дані про здоров'я та харчування 133 771 учасника впродовж кількох десятиліть. За цей час деменція була діагностована у 11 173 осіб. Ключовим висновком стало те, що у людей, які споживали понад 20 грамів обробленого червоного м'яса (наприклад, бекон або хот-дог) щодня, ризик розвитку деменції був на 13% вищим, ніж у тих, хто вживав мінімальну кількість цього м'яса.

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