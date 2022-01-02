Просити про допомогу у відході з життя можуть смертельно хворі, а також ті, хто страждає на захворювання, що завдають непоправної серйозної шкоди здоров'ю.

В Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію. Процедура доступна невиліковно хворим, які захочуть піти з життя.

Як повідомляє BBC, парламент країни легалізував евтаназію у грудні після того, як конституційний суд вирішив, що повна заборона "порушує право людей на волевиявлення".

Просити владу допомогти в добровільному відході з життя можуть смертельно хворі люди, а також ті, хто страждає на захворювання, що завдають непоправної серйозної шкоди здоров'ю. Їм потрібно надати підтвердження діагнозу і довести здатність самостійно ухвалювати рішення.

Читайте такожУ Німеччині Конституційний суд дозволив евтаназіюКожен випадок евтаназії повинен розглядатися незалежно двома лікарями. Один із них обов'язково має бути фахівцем в області паліативної допомоги.

Після лікарського схвалення пацієнти отримають 12 тижнів (або 2 тижні, якщо вони смертельно хворі), щоб обміркувати своє рішення в останній раз. Потім вони зможуть зробити офіційну заяву юристам або нотаріусам і придбати спеціальний засіб у спеціальних аптеках, назви яких будуть відомі лише цим юристам і нотаріусам.

Робити евтаназію неповнолітнім і людям з психічними захворюваннями заборонено.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Швейцарії визнали законною евтаназію в капсулі для самогубств.

А в березні 2021 року евтаназію легалізували в Іспанії.

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