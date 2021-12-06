Капсула для суїциду Sarco пройшла юридичну експертизу у Швейцарії. Розробники сподіваються, що пристрій почнуть використовувати вже наступного року.

Капсула для суїциду Sarco пройшла юридичну експертизу у Швейцарії. Невдовзі її почнуть використовувати за призначенням.

Про це пише видання Swissinfo.

Капсулу Sarco створили на 3D-принтері. Вона призначена для використання при добровільній евтаназії.

Послугами асистованого самогубства у 2020 році скористалися близько 1300 швейцарців. Пацієнтам, що погодилися на евтаназію, вводять розчин пентобарбіталу натрію.

Читайте такожСуд Бельгії виправдав трьох лікарів, яких обвинувачували в евтаназії психічно хворої жінкиПісля приймання препарату людина засинає протягом двох-п'яти хвилин, потім впадає в глибоку кому, незабаром настає смерть. Sarco пропонує інший підхід до добровільного відходу від життя - без використання контрольованих речовин.

Розробники капсули смерті зазначають, що людина сама може активізувати процес власної смерті. Апарат доволі мобільний, тому його можуть доставити у будь-яке приміщення.

Людина добровільно лягає всередину зручної капсули. Їй ставлять низку психологічних питань, а потім пацієнт самостійно натискає кнопку й активує дію пристрою.

Після цього внутрішній простір капсули заповнюється азотом, а концентрація кисню швидко знижується з 21 до 1%.

У таких умовах людина почувається трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє. Все це займе близько 30 секунд. Смерть настає через гіпоксію та гіпокапнію, тобто, нестачу кисню та вуглекислого газу. Немає ні паніки, ні відчуття задухи.

Регулятор Швейцарії провів юридичну експертизу й узаконив використання цієї капсули.

Зараз існує два прототипи Sarco, а третій створюють у Нідерландах. Третій апарат буде готовий до використання у Швейцарії у 2022 році.

Перша капсула Sarco стала експонатом Музею похоронної культури у німецькому Касселі. Розробники кажуть, що друга Sarco отримала неестетичний вигляд, тому її досі не показують публіці.

"Наша мета - розробити систему штучного інтелекту визначення розумових здібностей людини. Звичайно, ми зіткнулися з хвилею скепсису, особливо з боку психіатрів. Але наша початкова концепція полягає саме в тому, що людина має пройти онлайн-тест і отримати код для доступу до Sarco", - зазначив розробник Філіп Нічке.

Евтаназія: що варто знати

Автор: Марта Гичко