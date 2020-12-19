Мутація призводить до більш частого важкого перебігу COVID-19 серед молодих людей без супутніх захворювань.

Генетики в Південно-Африканській Республіці виявили нову мутацію коронавірусу, яка переважає під час другої хвилі поширення захворювання.

Різновид вірусу, названий 501.V2, поширюється швидше, ніж раніше зафіксовані мутації. Про це повідомляє РІА "Новини".

Крім того, за даними південноафриканського МОЗ, 501.V2 призводить до більш частого, в порівнянні з першою хвилею, важкого перебігу COVID-19 серед молодих людей без супутніх захворювань.

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Міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мхізе заявив, що незважаючи на те, що новий різновид коронавірусу викликає якісь занепокоєння, приводу для паніки населення на даний момент немає.

Коронавірус в ПАР

Загальне число випадків COVID - 19 в ПАР перевищило 900 тисяч, померли 24 285 осіб. Одужали більше 783 тисяч людей, які раніше заразилися.

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Автор: Олег Давигора