Нова технологія може значно знизити вартість тестування на коронавірус.

Дослідники з Університету Флориди і Тайванськоо національного університету Чіаотунг створили новий швидкий метод тестування біомаркерів COVID-19.

Розробка забезпечує виявлення частинок вірусу протягом однієї секунди, що набагато швидше, ніж сучасні методи виявлення COVID-19, пише НВ.

Дослідники, які раніше продемонстрували виявлення біомаркерів, актуальних для епідемій і надзвичайних ситуацій, таких як вірус Зіка, серцеві напади і витоки спинномозкової рідини, використовували свій досвід для розробки нової сенсорної системи.

«Це може полегшити проблеми з термінами проведення тестування на COVID-19», — сказав Мінгхан Сіань, автор і докторант в області хімічної інженерії з Університету Флориди.

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Виявлення присутності вірусу вимагає збільшення кількості біомаркеру, такого як кількість копій вірусної рибонуклеїнової кислоти в звичайному методі полімеразної ланцюгової реакції для виявлення COVID-19 (ПЛР), або посилення сигналу зв’язування для цільового біомаркера. Метод групи підсилює сигнал зв’язування для цільового біомаркера.

«Наша біосенсорна смужка за формою схожа на комерційно доступні тест-смужки на глюкозу, з невеликим мікрофлюідним каналом на кінці для введення нашої тестової рідини», — сказав Сіань.

«Усередині мікрожидкісного каналу кілька електродів піддаються впливу рідини. Один з них покритий золотом, а антитіла, що відносяться до COVID, прикріплюються до поверхні золота за допомогою хімічного методу», — додав він.

Під час вимірювання сенсорні смужки підключаються до друкованої плати через роз'єм, і короткий електричний тестовий сигнал передається між золотим електродом, пов’язаним з антитілом COVID, і іншим допоміжним електродом. Потім цей сигнал повертається на друковану плату для аналізу.

У той час як сенсорні смужки системи необхідно викинути після використання, випробувальну плату можна використовувати повторно. Це означає, що вартість тестування може бути значно знижена. Універсальність цієї технології виходить далеко за рамки виявлення COIVD-19.

«Змінюючи тип антитіл, прикріплених до поверхні золота, ми можемо перепрофілювати систему для виявлення інших захворювань», — сказав Сіань.

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Автор: Вікторія Гордієнко