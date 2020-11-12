Симптоми грипу і COVID-19 схожі, проте при зараженні коронавірусом може пропасти смак і нюх.
Читайте такожВакцина від грипу може полегшити перебіг захворювання на коронавірус-вченіПро це розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Також може бути задишка.
"COVID-19 і грип мають схожі симптоми, такі як кашель, нежить, біль у горлі, лихоманка, втома. Однак COVID-19 може викликати додаткові симптоми, такі як втрата почуття смаку і нюху, задишка", - зазначили у ВООЗ, передає kommersant.
При важкій формі COVID-19 у пацієнтів спостерігаються задишка, втрата апетиту, постійний біль або тиск у грудях, температура вище 38 градусів, сплутаність свідомості.
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