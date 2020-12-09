До небезпечного регіону Індії приїхали медичні бригади, які мають визначити причини виникнення загадкової хвороби.

Нова хвороба з’явилась в Індії, за кілька днів відправивши у лікарню понад 400 людей.

Версії про те, що це таке та чи пов’язана нова проблема з коронавірусом розбігаються. "Секретні матеріали" зібрали усю відому інформацію про цю невідому хворобу.

В індійському місті Елуру госпіталізовано сотні людей із симптомами, схожими на епілепсію, а також нудотою, запамороченням та головним болем. Дехто навіть непритомніє, одна людина вже померла. Читайте такожНова хвороба в Індії: що про неї відомо і чи є зв'язок з коронавірусом

Невідома недуга підкошує не тільки дорослих, але й дітей. Невідома хвороба з'явилася у штаті Андхра-Прадеш, де й так велика кількість хворих на коронавірус. Але тести на COVID-19 у нових пацієнтів показали негативний результат. Також у крові хворих не виявлено жодної іншої інфекції.

Перші пацієнти із невстановленою хворобою звернулися до лікарів у суботу. Медики наразі з'ясовують причини виникнення загадкової недуги.

До небезпечного регіону приїхали медичні бригади, які мають визначити причини виникнення загадкової хвороби. Наразі відомо, що забруднення води та повітря не мають відношення до недуги. Одна з версій — люди отруїлися засобом проти комарів, але це лише припущення.

Що відомо про загадкову хворобу в Індії:

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Автор: Ольга Робейко