З'ясовується, у яких стосунках 16-річний українець перебував з вбитими ним матір'ю і її донькою.

У Німеччині знайдено мертвими українську жінку та її малолітню дочку. У скоєні злочину зізнався підліток-українець, він затриманий. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ україни, наразі дипломати з'ясовують у правоохоронців додаткову інформацію.

Зокрема, за повідомленням Генерального консульства України в Дюссельдорфі, 29 червня у місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, ФРН, виявлені тіла двох громадянок України – матері 1992 року народження та доньки 2023 року народження неподалік від місця їх проживання.

"30 червня правоохоронні органи затримали громадянина України 2009 року народження, який сам з’явився на місце злочину та зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

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При цьому за фактом інциденту відкрите кримінальне провадження, з’ясовується в яких стосунках затриманий перебував із загиблими. Також генеральне консульство в Дюссельдорфі направило запит до правоохоронних органів для з’ясування додаткової інформації.

"Дипломати працюють над тим, щоб встановити контакт з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі установи" ,- сказано у повідомленні.

Злочини проти українців

Як повідомляв УНІАН, у січні в Німеччині визнали винним та засудили до довічного ув'язнення 37-річного вбивцю дев'ятирічної українки Валерії. Злочинець мав стосунки з матір'ю дівчинки Надією - вона розлучилася з ним всього за кілька днів до вбивства. Згодом він задушив її дитину та втік з країни.

А на початку червня у Бельгії було жорстоко вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку, у злочині через день зізнався 16-річний син сім'ї.

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