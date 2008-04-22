Ющенко хоче подивитися у Харкові двобій Динамо – Шахтар

Харків. 22 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує 7 травня відвідати Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ на засіданні оргкомітету з проведення фінального матчу Кубку України з футболу, який 7 травня пройде у Харкові на стадіоні «Металіст».

За словами В.БАБАЄВА, у ході робочої поїздки В.ЮЩЕНКО планує відвідати цей футбольний матч, у якому зустрінуться київське Динама та донецький Шахтар.

Планується також, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Перемоги, а також у нараді, присвяченій 100-річчю харківського футболу.