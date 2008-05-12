Путін назвав склад нового уряду Росії

Харків. 12 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін у понеділок, 12 травня, на нараді в Будинку уряду оголосив про структуру і склад кабінету міністрів, повідомляє УНІАН з посиланням на Газету.ру

Мінпроменерго розділене на міністерство енергетики і промисловості, також утворено нове міністерство з туризму і спорту. За словами Путіна, також в уряді створено агентство у справах СНД.

Крім того, за словами прем`єра, збільшена кількість віце-прем`єрів. Сергій Собянін став віце-прем`єром і главою апарату уряду. Пости віце-прем`єрів також займуть Олександр Жуков, Сергій Іванов і Ігор Сєчін. Першими віце-прем`єрами стануть Віктор Зубков і Ігор Шувалов. Крім того, Олексій Кудрін призначений віце-прем`єром, що займається основними напрямами фінансово-економічної політики, розробкою фінансової політики і контролем за фінансовими ринками.

Як повідомив Путін, глава Мінсільгоспу Олексій Гордєєв, глава Міносвітнауки Андрій Фурсенко, глава Мінздравсоцрозвитку Тетяна Голікова, глава МЕРТ Ельвіра Набіулліна, глава МВС Рашид Нургалієв, глава МНС Сергій Шойгу, глава Мінфіну Олексій Кудрін, глава Міноборони Анатолій Сердюков, глава МЗС Сергій Лавров, глава Мінтрансу Ігор Левітін, глава Міністерства природних ресурсів Юрій Трутнєв, глава Мінрегіонрозвитку Дмитро Козак зберегли свої пости.

Ігор Щеголєв призначений міністром зв`язку і масових комунікацій, Олександр Авдєєв – міністром культури. Глава Російського футбольного союзу Віталій Мутко призначений главою нового міністерства – у справах спорту, молоді і туризму. Мінпроменерго розділене на два міністерства – міністерство енергетики, яке очолив Сергій Шматко, і міністерство промисловості на чолі з Віктором Христенком. Олександр Коновалов призначений міністром юстиції.

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про реструктуризацію виконавчої влади і кадрові призначення.