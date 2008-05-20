Створено штаб з ліквідації наслідків вибуху будинку в Ізюмі

Харків. 20 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ утворив оперативний штаб з ліквідації наслідків вибуху житлового будинку в Ізюмі.

Як повідомляє сайт ОДА, штаб очолив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За інформацією В.БАБАЄВА, сьогодні в 7.20 в одній з квартир житлового будинку в місті Ізюм стався вибух газу. Причиною вибуху стала забудькуватість господаря квартири, який не вимкнув газ.

В результаті вибуху постраждали 2 людини. Господар квартири одержав 70% опіків тіла, і йогодоправили в Харківський обласний опіковий центр.

Друга потерпіла – жінка. Вона отримала черепно-мозкову травму. Харківські нейрохірурги, які оперативно прибулі до Ізюму на літаку санітарної авіації, зробили їй операцію. За словами медиків, загрози життю жінки немає.

Члени комісії оцінюють ступінь пошкодження інженерних комунікацій будинку. Всього в результаті вибуху постраждало 6 квартир і у всьому будинку вилетіли шибки.

На місці події працюють підрозділи МНС, міліції та бригада будівельників, які розбирають завали.

Найближчим часом до Ізюму мають прибути представники Харківського проектно-будівельного інституту і фахівці кафедри залізобетонних конструкцій ХІСІ, які оцінять ступінь руйнування будівлі та розроблять план її відновлення.

Зараз силами оперативного штабу та Ізюмської райдержадміністрації організовано переселення мешканців пошкоджених квартир, проводиться опис майна громадян, виставлена міліційна охорона для запобігання випадків мародерства.

За інформацією В.БАБАЄВА, ухвалено рішення про те, що з обласного бюджету будуть виділені кошти на реконструкцію та ремонт пошкодженої будівлі. Питання про виплату компенсації постраждалим вирішуватиметься додатково.