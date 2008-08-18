Експерти підтримали Луценка в конфлікті з Кернесом – опитування

Експерти підтримали міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в конфлікті з секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Центром соціальних технологій «Соціополіс» спільно з Агентством моделювання ситуацій, представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Згідно з даними опитування, 23,4% експертів висловили свої симпатії МВС і міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ в ході недавнього конфлікту між МВС і секретарем Харківської міської ради Г.КЕРНЕСОМ.

«На стороні закону» виявилися симпатії 12,8% опитаних; «На стороні МВС (але не Ю.ЛУЦЕНКА)» - 6,4%. Нейтральної позиції дотримувалося 42,6%. Прихильників Г.КЕРНЕСА у середовищі експертів дослідження не знайшло.

Серед реальних причин конфлікту між МВС і Г.КЕРНЕСОМ 40,4% експертів відзначили справедливе бажання МВС «урезонити» одіозних представників місцевої еліти. Думку про «політичні репресії» розділили 4,3%. «Зведенням особистих рахунків» конфлікт схильні вважати - 12,8%.

Більшість експертів вважає, що конфлікт між МВС України і Г.КЕРНЕСОМ «поступово зійде нанівець» (34%). При цьому 31,9% опитаних вважають, що конфлікт може закінчитися «відкриттям кримінальних справ проти Михайла ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА і їх вимушеним відходом з влади».

21,3% вважає, що у разі перемоги на майбутніх президентських виборах Юлії ТИМОШЕНКО харківським міським властям варто побоюватися реального кримінального переслідування. Ще 17% висловили упевненість, що наступний Президент України (хто б ним не став) обов`язково «зачистить» національну політеліту від М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА і їм подібних. 4,3% упевнені, що харківські міські власті «до того часу вже встигнуть перестрахуватися активами і громадянством в інших країнах».

Опитування проводилося у період з 7 по 12 серпня 2008 р. Група складалася з 47 експертів, які представляли Харків (25 чоловік) і Київ (22 особи).