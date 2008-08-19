В Ізюмському районі завершується ліквідація лісової пожежі

В Ізюмському районі Харківської області завершується ліквідація лісової пожежі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, 18 серпня тривало гасіння лісової пожежі, що виникла 16 серпня між селами Червоний Шахтар та Іванівка на території ДП ”Придонецьке лісництво” та розповсюдилася на площу 900 гектарів (400 га - верхова, 500 га - низова).

Станом на сьогоднішній ранок окремими осередками пожежі охоплено близько 10 га лісу.

До ліквідації пожежі були задіяні 1355 осіб, 134 одиниці пожежної та спеціальної техніки, 2 гелікоптери та 2 пожежних літаки.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.