Металіст поступився Бешикташу

Харків. 19 вересня. УНІАН. Харківський "Металіст" у матчі 1-го раунду Кубку УЄФА програв турецькому "Бешикташу" з мінімальним рахунком 0:1.

"Металіст" завершував європейську кампанію українських клубів цього тижня. І матч харків’ян у Стамбулі цілком справедливо можна було вважати найскладнішим серед українських команд, адже грати в Туреччині набагато складніше, ніж скажімо у Швейцарії, повідомляє Чемпіон.

Перший тайм навряд чи можна назвати надто цікавим, адже перші 25 хвилин на полі не відбувалося нічого, і перший гольовий момент виник аж на 27 хвилині. Валяєв віддав вертикальний пас у штрафний майданчик на Едмара, який увірвався правим флангом до карної зони і пробив у ближній кут. Турків врятував Рюшту. У наступні 5 хвилин харків’яни повністю домінували на полі і мали ще кілька моментів аби загострити ситуацію. В обох епізодах брав участь Девіч, але у першому випадку Марко сам запоров контратаку, коли почав обігрувати попутно захисників суперника, а у другому – Едмар не влучив нормально по м’ячу, коли намагався пробити з лінії штрафного після пасу з правого флангу того ж Девіча.

Турки також мали реальний шанс відкрити рахунок, але Голошко на 35 хвилині не зміг скористатися помилкою Горяінова. Хтось із турецьких футболістів подав з лівого флангу, Горяінов вийшов з воріт, але до м’яча не дотягнувся, а Голошко просто не був готовий до помилки воротаря.

На останній хвилині команди знову обмінялися гострими атаками. Спочатку Голошко втік від захисників "Металіста", проте вчасний вихід з воріт Горяінова завадив футболісту "Бешикташа" пробити точно. А насамкінець Коельо і Девіч втекли удвох проти одного захисника. Коельо спробував зіграти за рахунок партнера і сам пішов на загострення, проте турецький захисник відтіснив гравця "Металіста" правіше від воріт і не дав себе обіграти.

Другий тайм розпочався більш цікавіше, але не для "Металіста". Спочатку після подачі кутового небезпечно пробивали господарі, Горяінов м`яч відбив прямо перед собою, і добре, що на добивання ніхто з "Бешикташу" не встиг, захисник вибив з лінії воріт. А через три хвилини рахунок було відкрито. Дельгадо подав штрафний удар, і у воротарському майданчику опинилися два, ніким не прикриті, гравці господарів - Нобре і Голошко. Перший ударив головою, але Горяінов ногою-таки зумів відбити, а от проти добивання Голошко воротар харків`ян був безсилий.

"Металіст" відповів відразу ж. Девіч виконав прострільну передачу зліва, Едмар пробивав і мав забивати, але влучив у поперечину воріт. Ще одного разу гравці "Металіста" потрапили у поперечину на 80-ій хвилині, коли Коельо пробивав штрафний. "Щастило" гостям з каркасом воріт.

У "Металіста" було ще декілька моментів, щоб зрівняти рахунок. На 60-й Девіч зліва подавав штрафний, а вийшов удар-простріл, який замкнути ніхто не зміг. Ще раз Девіч пробивав з гри після довгої передачі Коельо, але точно в руки Рюшту. І нарешті Валяєв за 10 хвилин до закінчення мав останній шанс для гостей. Із-за меж штрафної він пробив по центру точно в руки голкіперу господарів.

А у компенсований час "Бешикташ" мав подвоювати перевагу. Після серії рикошетів та помилок біля штрафного майданчику "Металіста", м`яч точно ліг на ногу Бобо, але удар вийшов трохи вище воріт.

Отже, "Металіст" програв мінімально у гостях турецькому "Бешикташу" і тепер за два тижні харків`янам у домашніх стінах потрібно буде забивати один гол, як мінімум, щоб сподіватися на продовження боротьби у розіграші Кубку УЄФА цього року.

"Бешикташ" (Туреччина) - "Металіст" (Україна) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Голошко (51)

"Бешикташ": Рюшту, Куртулуш, Сівок, Запоточни, Сєріч, Інсеман, Сіссе, Дельгадо (Екрем, 88), Тельо (Озкан, 68), Голошко, Нобре (Бобо, 68)

"Металіст": Горяінов, Майдана, Обрадовіч, Папа, Конюшенко (Бордіян, 53), Слюсар (Рикун, 66), Едмар, Валяєв, Трішовіч, Девіч (Бабич, 90), Коельо