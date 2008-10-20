В Україні працює лише половина приватизованих підприємств

Харків. 20 жовтня. УНІАН. З приватизованих об’єктів в Україні працює лише 53 роздержавлених підприємств, решта ”лежать”.

Про це заявила голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на прес-конференції у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, такі ”лежачі” підприємства варто націоналізувати, а потім знайти стратегічного інвестора, або сама держава має зайнятися їх розвитком.

На думку голови ФДМУ, унаслідок непродуманої приватизаційної політики Україна втратила цілі галузі, зокрема, нафтопереробну, яка опинилася в руках іноземних акціонерів, котрі тепер диктують Україні свої умови, зокрема, піднімаючи ціни на паливо під час посівної і у період збору врожаю.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також розкритикувала ідею повного розпродажу державної власності. ”Продати підприємства, а потім за виручку й шкарпетки не купити, - це шлях у нікуди”, - сказала голова ФДМУ.