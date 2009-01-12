Під час пожежі в супермаркеті «Дигма» загинула людина

Харків. 12 січня. УНІАН. У неділю, 11 січня, під час пожежі, яка виникла в супермаркеті «Дигма», що на проспекті Тракторобудівників, 107-В, загинула одна людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 20.21. До місця події за підвищеним номером виклику прибуло 14 одиниць техніки МНС та близько 60 чоловік особового складу рятувальників.

По прибуттю до місця було встановлено, що горять підсобні приміщення супермаркету на площі близько 10 квадратних метрів, вся торгівельна частина будівлі була задимлена. Відвідувачів у магазині на момент виникнення пожежі не було. Черговий персонал встиг евакуюватись з приміщень самостійно. На місці пожежі загинула одна особа - охоронець супермаркету, він намагався самостійно, за допомогою вогнегасників, загасити пожежу.

Вогнеборцям довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі. О 22.11 пожежа була локалізована, а в 23.26 - ліквідована. Причина та збитки, завдані пожежею, встановлюються