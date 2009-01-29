Тітов очолив фракцію «Віче»
10:11, 29 січня 2009Харьків
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Поінформував Чернов
Харків. 29 січня. УНІАН. Заступник голови Харківської облради Микола ТІТОВ очолив фракцію «Віче» в обласній раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.
М.ТІТОВ змінив на посаді голови фракції Геннадія ТКАЧЕНКА.
Сьогодні до фракції «Віче» входить 7 депутатів.
Всього в обласній раді 8 фракцій.
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