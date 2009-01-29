Тітов очолив фракцію «Віче»

Поінформував Чернов

Харків. 29 січня. УНІАН. Заступник голови Харківської облради Микола ТІТОВ очолив фракцію «Віче» в обласній раді. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ. М.ТІТОВ змінив на посаді голови фракції Геннадія ТКАЧЕНКА. Сьогодні до фракції «Віче» входить 7 депутатів. Всього в обласній раді 8 фракцій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter